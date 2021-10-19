首創LINE秒查電費 NextDrive「1 % 能源行動家」起跑

從「善用每一度電」的願景出發，NextDrive 聯齊科技與台灣電力公司攜手舉辦「1% 能源行動家」免費體驗活動，首創用 LINE「看見」家中用電，在電費帳單還沒寄來時也能時時刻刻掌握花費，消費者能一次享有電力報告隨點隨看、電費預算一鍵設定，以及能源行動御守貼心推播聰明用電小撇步等功能，讓用電變得簡單有感。

響應全球減碳趨勢，NextDrive 鼓勵人人從1%簡單的目標開始，改變日常用電習慣與培養用電意識。以看見用電為基礎，未來將致力推動更全面且多元的家庭能源管理系統（Home Energy Management System，HEMS），透過電力與家居生活的結合，實現智慧生活新樣貌。

NextDrive 運用聊天機器人，打造全台唯一用 LINE 就可看見用電的全新電力管理服務。「NextDrive 聯齊科技」LINE 官方帳號，精心統整家庭日常用電資訊。透過簡單易懂的視覺化圖表，讓所有電力資訊皆一目瞭然，還能比較不同時段的用電變化與趨勢。讓消費者無論身處何時何地，甚至尚未收到電費帳單，只要一機在手 ，出門在外也能隨時隨地追蹤居家用電狀態。