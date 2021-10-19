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Azure Purview正式在台推出 三大優勢有效解析企業資料

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
Azure Purview為企業內部地端、多雲與SaaS等部署整合式數據治理服務，將Power BI、SQL Server地端、Azure服務、M365合規性中心等各個網路環境中的數據，全方位管理數據治理機制。 圖／微軟提供
Azure Purview為企業內部地端、多雲與SaaS等部署整合式數據治理服務，將Power BI、SQL Server地端、Azure服務、M365合規性中心等各個網路環境中的數據，全方位管理數據治理機制。 圖／微軟提供

微軟今日正式發佈整合式數據治理解決方案Azure Purview，整合企業內部地端、多雲端與軟體即服務（SaaS）等各環境中的資料，藉由整合式平台自動化掃描、分類及大規模管理中繼資料，使用者能透過資料目錄輕鬆探索企業內受信任且精確的資料，進而解析洞察，發揮數據最大的商務價值。

數位轉型催生了更多數據來源，管理與整合的複雜性也隨之攀升，根據Gartner研究報告指出，2022年將有90%的企業策略會將數據列為關鍵資產，因此無論數據儲存在地端、多雲或邊緣環境，皆須妥善治理。

台灣微軟雲端平台事業部副總經理蔡維彬表示：「企業在部署雲端轉型時，數據整合與治理比以往更加重要。微軟釋出的Azure Purview為企業提供整合式的數據治理服務，幫助企業奠定有效資料管理的基礎，進而最大化資料的商務價值。Azure Purview更可幫助企業自動化標示敏感性資料，結合其自身及Microsoft 365的資料保護，確保資料的合規性。」

Azure Purview為企業內部地端、多雲端（Multi-Cloud）與軟體即服務（SaaS） 等部署整合式數據治理服務，將Power BI、SQL Server地端、Azure服務、Microsoft 365合規性中心等各個網路環境中的數據，整合於開放式API（Apache Atlas 2.0）平台，全方位管理數據治理機制。企業不僅可透過Azure Purview快速進行敏感性資料的標籤，亦可直接套用在Microsoft 365 中設定的標籤，並享有其保護服務，降低敏感性資料外洩的風險。

Azure Purview三大功能優勢：

1.大規模且自動化的資料對應（Data Map），有效管理中繼資料：Azure Purview管理平台透過地端機器或私人網路虛擬機的運算資源，針對不同的網路環境提供自動化掃描、譜系和分類功能，藉由超過 100 個內建和自訂分類器及Microsoft 資訊保護敏感度標籤管理中繼資料，更可使用技術、商務和語意中繼資料設定掃描，以提高數據的商務價值。

2.智慧資料目錄（Data Catalog），輕鬆探索精確且受信任的數據：Azure Purview可根據資料關聯性、使用情境及搜尋歷史等提供智慧搜尋建議，亦可搜尋特定資料集的作業、語意和商務中繼資料，賦予資料分析人員更精確的分析能力，同時將含括資料擁有者、來源、轉換和生命週期等資料譜系視覺化呈現，幫助了解數據相依性及變更所帶來的影響。

3.深入解析數據（Data Insights），全方位掌握敏感資料：Azure Purview提供資產、掃描、詞彙、分類和標籤報表，幫助資料管理人員快速了解大型數據資產，並掌握關鍵深入解析。

葛蘭富泵浦為全球製造泵浦廠商之一，每年生產超過1千萬個泵浦，為不同情境需求提供了多樣化的水資源解決方案。葛蘭富的數據來自泵物聯網感測器、軟體即服務（SaaS）及內部部署軟體，過去資料目錄並非自動化，亦無資料分析元件，資料管理者必須手動作業，既繁瑣又費時。

葛蘭富導入Azure Purview，匯集來自SQL Server、SAP HANA、泵感測器、物聯網及Azure Data Lake Storage等各方環境的數據，進行自動化掃描和分類，同時藉由Azure Purview資料目錄來更新現有目錄功能，改善搜索、資料譜系及商務詞彙。為提高的合規性敏銳度，葛蘭富以Azure Purview來審查如個人識別資訊可能洩漏隱藏資訊的數據，降低風險，分類功能更幫助葛蘭富快速、精確地辨識受GDPR管理的數據，簡化資料合規流程。

Azure Purview Studio提供智慧資料目錄及深入數據解析等整合式體驗，賦予資料分析人員更精確的分析能力，快速了解數據資產。 圖／微軟提供
Azure Purview Studio提供智慧資料目錄及深入數據解析等整合式體驗，賦予資料分析人員更精確的分析能力，快速了解數據資產。 圖／微軟提供

雲端平台 軟體 微軟

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