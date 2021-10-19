高層數產品競逐激烈 2022年NAND Flash市場進跌價週期

據TrendForce調查顯示，隨著NAND Flash採購動能進一步收斂，第4季合約價將轉為下跌0-5%，終止僅兩個季度的上漲周期；以目前來看，NAND Flash供應商對於2022年的擴產規劃似乎有收斂態勢，預估供給位元年增長率約31.8%，而需求位元年成長幅度為30.8%，在需求成長收斂，將使2022年整體NAND Flash市場進入跌價週期。

TrendForce指出，以NAND Flash的供給面來看，2021年在需求大幅增長的狀況下，推動客戶高速轉進更高層數，也因此數度推升供應商的供給規劃，供給年增長幅度近40%，由於基期偏高以及對明年需求展望較弱，預估明年整體NAND Flash供給位元成長僅約31.8%。

至於從NAND Flash的需求面來看，今年智慧型手機、筆電、伺服器出貨量的增長力道均表現強勢，也相對墊高2021年的基期，使得2022年生產或出貨量要出現大幅成長的難度增加；除此之外，品牌採購端仍苦於長短料問題，但以NAND Flash產品而言，供給相對健康，也使得其庫存量逐步上升，壓抑採購端後續的備貨動能，預估2022年NAND Flash需求位元年增長率約30.8%，低於供給端的增長速度。

進一步來看，智慧型手機方面，由於包含手機用的主晶片、driver IC等零組件缺料問題持續，將導致原本就是淡季的2022年第一季出貨表現恐不盡理想；平均搭載容量方面，由於iPhone 13 Pro/Pro Max開始搭載1TB產品，有望帶動Android旗艦機種於2022年跟進採用，小幅度提升高容量出貨占比，並驅動各品牌商更著重於256/512GB產品的銷售，預期2022年來自智慧型手機領域的需求位元增長約28.5%，比起數年前動輒近30%的幅度已明顯下降。

筆電方面，2022年在疫苗覆蓋率逐漸普及的情形下，全球各國將逐步解封，筆電訂單在經歷2021的高峰後進入調整，即便目前商務型筆電需求受返工需求而出現支撐，但消費機種以及與教育需求高度相關的Chromebook需求則大幅下滑，故預期2022年client SSD需求位元增長率僅23.2%，較2021年出現明顯下滑。