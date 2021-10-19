集邦：需求成長收斂2022年NAND Flash市場進入跌價周期

根據TrendForce調查顯示，隨著NAND Flash採購動能進一步收斂，第四季合約價將轉為小幅下跌0~5%，終止僅兩個季度的上漲周期。面對市場後續走勢以及供應鏈長短料問題將影響供給方的擴產規劃，而後續的需求走勢仍是觀察指標。以目前來看，NAND Flash供應商對於2022年的擴產規劃似乎有收斂態勢，預估供給位元年增長率約31.8%；而需求位元年成長幅度為30.8%，在需求成長收斂，而在供應商針對高層數產品的激烈競爭下，將使2022年整體NAND Flash市場進入跌價周期。

TrendForce表示，以NAND Flash的供給面來看，2021年在需求大幅增長的狀況下，推動客戶高速轉進更高層數，也因此數度推升供應商的供給規劃，供給年增長幅度近40%，由於基期偏高以及對明年需求展望較弱，預估明年整體NAND Flash供給位元成長僅約31.8%。

TrendForce也指出，以NAND Flash的需求面來看，今年智慧型手機、筆電、伺服器出貨量的增長力道均表現強勢，也相對墊高2021年的基期，使得2022年生產或出貨量要出現大幅成長的難度增加。除此之外，品牌採購端仍苦於長短料問題，但以NAND Flash產品而言，供給相對健康，也使得其庫存量逐步上升，壓抑採購端後續的備貨動能。預估2022年NAND Flash需求位元年增長率約30.8%，低於供給端的增長速度。

TrendForce也進一步認為，2020年開始，NAND Flash產業連續兩年的平均價格並未顯著下跌，同時，受惠於疫情推升電子產品以及雲端需求，整體需求位元增長表現亮眼，也因此NAND Flash產值連續兩年都呈現超過20%的增長。展望2022年，因基期墊高之故，需求增長幅度收斂，恐進入下一輪的跌價周期，平均位元銷售單價預期將下滑逾18%，抵銷位元出貨的成長，使得2022年NAND Flash產值僅成長約7%，可能成為近三年成長率最低的一年。