成本上升！傳筆記本品牌廠正面臨提高新産品價格的壓力

集微網消息，據上遊供應鏈消息人士透露，筆記本品牌廠商正面臨著將零部件、生産和物流的額外成本反映在新筆記本價格上的壓力。

圖源：digitimes

digitimes報導指出，消息人士稱，隨著年底假日購物季的臨近，筆記本品牌廠商不再像疫情前那樣通過對現有産品打折來提高銷量，而是更加注重將新産品價格提高到消費者需求不會受到嚴重影響的程度。

據了解，生産和物流成本一直在上升，且中國大陸最近的電力限制也嚴重影響了零部件供應商的出貨量。“儘管許多供應商已經改變了他們的工作日程或購買了發電機以滿足電力需求，但其産能利用率目前衹有正常水平的 60-70%。”消息人士說道。

宏碁董事長陳俊聖指出，公司目前仍有一個季度的訂單積壓，新訂單也在不斷湧入。與此同時，零部件短缺問題也沒有得到解決，尤其是電源管理IC。

在談到宏碁是否會提高新品價格時，陳俊聖稱，現有機型的價格不會受到影響，但會減少新品的促銷活動。

（校對/Yuki）