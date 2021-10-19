英特爾基辛格向蘋果招手 陸行之嗆沒準備好前別妄想

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）向蘋果喊話，希望再採用英特爾的電腦中央處理器（CPU），且將自行設計的晶片委交英特爾生產，知名半導體產業分析師陸行之最新臉書發文表示，很少看到一個CEO講大話講的這麼滿，認為在未縮短英特爾與台積電（2330）製程技術驗成本差距，「在這些還沒準備好之前，別癡心妄想蘋果會回頭」。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）的一番話，業界解讀是衝著台積電而來，意味英特爾積極追回蘋果CPU夥伴關係，藉此降低蘋果對台積電釋單量，同時對蘋果招手有意承接其晶片代工訂單，也透露英特爾積極發展晶圓代工，劍指台積電握有的蘋果大單。

但基辛格的動作，今（19）日引來陸行之的批評，他在臉書上發文表示，很少看到一個 CEO 媒體曝光率這個高，講大話講的這麼滿，陸行之強調，「Pat 現在不是應該好好盯著 Intel 7 Sapphire Rapids 明年一季度量產投片不要再延遲，好好想想如何縮短 Intel 跟台積電的製程技術及成本差距」。

陸行之認為，「在這些還沒準備好之前，別癡心妄想蘋果會回頭」，他也坦言，「實在不懂 Pat 為何浪費這麼多時間跟媒體吹牛，還不如多花時間好好強化內部管理及技術藍圖，把螺絲拴緊」。

陸行之在發文最後指出，「最近連我一些 Intel 的朋友都有點看不下去了」。