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SEMI：全球矽晶圓出貨量看漲 成長力道延續至2024年

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）今（19）日發布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告，看好全球矽晶圓產業前景，預測出貨量一路走強至2024年。

SEMI統計，2021年矽晶圓出貨量也較去年同期大增13.9%，來到近14,000百萬平方英吋（million square inch, MSI）的歷史新高，這波漲幅又以邏輯、代工和記憶體部門為最大宗。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出：「在終端市場推動下，半導體出現強勁的長期成長需求，帶動矽晶圓出貨量顯著攀升。這波成長態勢持續增強，可望延續好幾年的時間。不過總體經濟復甦步伐放緩，以及晶圓製造產能何時增加以因應不斷地增長需求，也都可能帶來一定的影響。」

矽晶圓 半導體

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