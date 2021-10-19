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駭客組織Desorden強勁攻擊 宏碁一周內兩度遭駭

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
宏碁（Acer）已證實在台灣的伺服器被駭客攻擊，但強調客戶資料未外洩。路透
宏碁（Acer）已證實在台灣的伺服器被駭客攻擊，但強調客戶資料未外洩。路透

市場傳出，PC品牌大廠宏碁一周之內，兩度遭駭客攻擊。宏碁證實，印度分公司遭駭客攻擊後，台灣伺服器也被駭客組織Desorden入侵。

根據資安新聞網站Privacy Affairs指出，駭客組織Desorden攻擊宏碁印度伺服器，並偷走60GB資料，內容包含客戶資訊、公司財務與稽核資料，以及敏感帳號的資料等。

不到一周時間，駭客組織Desorden又再度入侵宏碁台灣系統，拿到許多員工資料，被駭的資料還包括登錄訊息、台灣伺服器和內部管理面板的密碼，並聲稱在宏碁的馬來西亞和印尼的網路中找到突破漏洞。

對於此次駭客攻擊事件，宏碁發出聲明指出，「我們近期偵測到一起針對印度售後服務系統的攻擊，該組織後續更針對台灣系統發動攻擊。在偵測到異常後，我們立即啟動資安應變程序並全面掃描系統。我們正通知對於可能受影響的印度客戶，而該事件所攻擊的台灣系統未涉及客戶資訊。我們將該事件通報當地執法機關及有關政府單位，此事件對於我們的營運未造成中斷且對業務無重大影響。」

宏碁 駭客 印度

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