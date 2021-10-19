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南電挾利多攻高 法人：載板產業展望持續保持樂觀

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

蘋果發表會推出新一代兩款 MacBook Pro 與 AirPods 3，其中，14吋與16吋MacbookPro分別搭載M1 Pro與M1 Max晶片。這次AirPods 3更改過去採用軟硬結合板結構，採用軟板+SiP結構；法人預估，SiP供應商南電（8046）在持續侵蝕同業市占下，將受惠於新款耳機的發表，且載板產業展望持續保持樂觀。

南電今(19)日開高走高，9點48分攻高到450元，漲幅約9%，10點左右的成交量逾8千張已超過昨日交易總量。

群益投顧說，2022 年三大產品項中，預估ABF載板在多晶片封裝趨勢、AI、HPC 帶動下，將持續供不應求，預估在報價持續上漲且新產能開出，營收年增率可達雙位數。在BT載板部分，因南電將於2022年第1季增加約20%新產能，且BT載板供需仍保持健康，預估營收年增率也不錯。預估南電2022年毛利率在ABF載板持續提升，以及產品組合優化下可達 34.1%。

營收 晶片

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