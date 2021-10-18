蝦皮攜手緯來體育 透過電視頻道做電商互動直播

娛樂電商蝦皮購物為了觸及更多元的用戶，首次跨足電視圈，攜手緯來體育台打造新節目《FUN玩72變》， 第1季將從10月26日起，每周二晚間10時開播。蝦皮購物規劃，節目前半段在緯來體育台與蝦皮直播同步放映，邀請特別來賓暢聊心情故事、展現才藝、邀請受眾玩遊戲贏獎金；後30分鐘則轉移至緯來網路平台與蝦皮直播，讓消費者與嘉賓一起隔空互動。

蝦皮購物指出，平台上蝦皮直播上線2年期間，觀看直播的用戶數已破600萬，接近台北都會區的總人口數；單場直播最高觀看流量約有8%收視率。蝦皮購物資深總監梁日威指出，蝦皮購物觀察2021年上半年全站整體流量較去年同期成長近3成，其中55-70歲年齡層的流量較去年同期更成長高達70%。為了觸及更多元的用戶，蝦皮購物攜手具有體育頻道指標地位的緯來體育台，推出首檔自製的體育型綜藝節目《FUN玩72變》，期望能藉由更多高品質的自製娛樂，讓線下潛在用戶能以多元管道認識蝦皮購物。

緯來體育台經理文大培則表示，以蝦皮購物穩定的高流量，有效拓展緯來體育台的收視族群，並希望雙方產生綜效。

蝦皮購物指出，2021年在疫情的影響下，以往對電商較為陌生的中高年齡消費也採用網購。5月中旬疫情升溫後，站上55歲以上用戶數大幅成長近3成，上半年參與蝦皮遊戲的中高年齡用戶數較去年同期成長破４倍，展現出高黏著度，可見有越來越多元的消費者開始使用網購，甚至將電商平台從購物延伸到日常娛樂消遣。