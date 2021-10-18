旺宏加碼發萬元紅包 4000名員工受惠

記憶體大廠旺宏（2337）今（18）日宣布，因疫情考量取消2021年家庭日等活動，但將相關活動預算轉發予員工，每名員工除了可領取福委會發放的2,000元禮券外，公司更響應政府五倍劵振興概念，加碼放大獎勵金額五倍，再加發10,000元現金，以感謝員工近一年來的辛勤貢獻及積極防疫。

旺宏表示，目前疫情雖然趨緩，但仍未完全解除，為避免群聚活動，旺宏2021年家庭日活動仍然停辦，以維護員工的健康與安全，但為感謝同仁在防疫工作上的超前部署及共同抗疫，也謝謝同仁在工作上的努力貢獻，公司決定再加碼，每人發放10,000元獎勵金予公司約4,000名員工。

旺宏日前公布9月份營收為56.79億元，月增13.3%、年增21.8%，創單月新高紀錄；合計第3季營收來到149.73億元，較第二季增31.04%，也創單季歷史新高；今年累計前三季營收達360.28億元，年增21.5%，也是同期新高紀錄，整體成績表現亮眼。