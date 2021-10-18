要價不到百萬！鴻海推首款電動車 兩岸三地網友掀討論

鴻海 （2317） 今（18）日在科技日展示自家三款電動車，引起兩岸三地網友一陣驚天動地的討論，最主要的就是一台車要價不到百萬元這個售價，讓網友相當期待。台灣網友對於「電池關鍵續航力更達750公里」很有感，在台灣一天內的長程就很夠用。此外，中國大陸網友則是對鴻海與國際知名汽車設計公司賓尼法利納（Pininfarina）共同研發這個點很感興趣。

鴻海今日推出的電動車，在2款乘用車方面，董事長劉揚偉表示，Model C售價新台幣百萬元內，CP值特別高；Model E 最高則可達 750 匹馬力、0-100 秒加速只要2.8秒，電池關鍵續航力更達750公里，是在頂級房車、跑車才有的規格。

台灣網友表示，「750續航很厲害ㄟ ，台灣一天內的長程很夠用」，「至少車子是能動的，不是模型」、「中華民國台灣有一台自己的電動車啦！」，更多網友更是順便祝福鴻海創辦人郭台銘生日快樂。

不過也有網友表示，可能還是要看推出後屆時台灣電動充電樁的普及程度。

鴻海電動車一台不到百萬元，售價約23萬元人民幣也引起中國大陸網友討論，更是關注在鴻海集團旗下鴻華先進推出的「FOXTRON」這個新品牌。

中國大陸網友說，小鵬汽車上個月發表推出的旗艦車款P5，新車補貼後售價介乎為15.79萬至22.39萬人民幣，已經相當具有價格優勢了。

另外觀察Tesla Model Y在中國大陸售價為29.18萬至37.79萬人民幣；理想ONE為32.8至33.8萬人民幣；蔚來ES6為35.8至52.6萬人民幣；比亞迪「漢」為21.98至27.95萬人民幣。