宏庭報捷 獲全球Google Cloud Expertise Partner殊榮

Google Cloud 日前公布全球性獎項「Expertise Partner of the Month」8月得主,台灣雲端服務頂尖品牌宏庭科技 Microfusion 從全球數千家 Google Cloud Partner 中嶄露頭角,獲得此項殊榮。

Expertise Partner獎項是每年Google Cloud僅在全球數千家合作夥伴中精選12家,此次得獎也代表宏庭的專業技術能力與服務獲得 Google Cloud 原廠高度認可。

宏庭科技總經理何冠生表示,很榮幸獲得 Expertise Partner of the Month for August 殊榮,此獎項也代表宏庭的專業技術能力獲得原廠的推薦與產業及客戶的認可,宏庭以技術力幫助我們的客戶充分運用 Google Cloud,創造最佳化的商業價值。宏庭將持續創新並拓展我們的營運格局,也期望宏庭能不斷為各行各業客戶提供最新的 Google Cloud 技術,並透過專業技術解決客戶的痛點,增進我們與客戶之間的信任。

「Expertise Partner of the Month」每月會由 Google Cloud 內部評選,並由當月全球取得最多 Expertise 的 Google Cloud 合作夥伴當選。宏庭在今年8月取得11項,且目前共擁有23項 Expertise,這意味著宏庭具備多項專業技術能力與產業服務經驗,了解不同產業客戶的需求及痛點,是企業與學校數位轉型及上雲的首選。

宏庭科技於今年8月取得的11項 Expertise,包含Google Cloud App Dev & Monitoring、Google Cloud Analytics、Google Cloud Databases、Google Cloud Storage & Delivery、Cloud Native Application Development、Streaming Data Analytics、Telecommunications、Retail & Wholesale、Small & Medium Business、Partner Technology (SAP)、Open Source Technology。

成立於2007年的宏庭科技 Microfusion,是Google Cloud 菁英等級合作夥伴,具備十年以上產業經驗與雲端專業,擁有專業架構師與維運團隊,服務國內外超過兩千家客戶,可為企業導入 GCP、Google Workspace 等服務,以及IT架構現代化、雲端遷移、資料分析等雲端應用,是企業推動數位轉型的首選。

宏庭科技服務客戶產業遍及遊戲、零售、電商、媒體、教育、醫療、金融、政府等,具備豐富的產業知識與經驗,並擁有最完整的 Google Cloud 服務,包含整合 Google Workspace、Google for Education、Chrome OS、Chromebook 與 Google Meet Hardware 等應用,能依客戶需求給予完整規劃,提供專屬導入服務、企業信箱遷移諮詢,以及專業的導入流程建議。

此外,宏庭科技表示,所有雲端架構師皆是經過 Google Cloud 原廠合格認證,能提供企業完整的諮詢、雲端佈建與教育訓練等,能協助客戶快速、安全、有效益的邁入雲端應用接軌數位轉型。