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「玩美AR彩妝教學」平台 提供即時動態模擬妝容

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
玩美彩妝教學(YouCam_Tutorial)_提供即時虛擬美妝步驟教學及動態模擬套妝平台。完美移動／提供
玩美彩妝教學(YouCam_Tutorial)_提供即時虛擬美妝步驟教學及動態模擬套妝平台。完美移動／提供

擴增實境（AR）公司玩美移動宣布，開創全球先例，推出全新「玩美AR彩妝教學（YouCam Tutorial）」平台，為美妝品牌提供了可讓消費者彷如親臨現場的靠櫃彩妝教學體驗。消費者可於線上體驗專業彩妝師提供的虛擬彩妝課程，每一個詳細步驟教學都可即時展示於使用者臉上，依據不同部位的妝容以高級壓力筆刷觸感做上妝動態模擬，透過即時虛擬妝容展示及可回放、倍速調整AR教學。

玩美移動推出的「玩美AR彩妝教學（YouCam Tutorial）」平台令品牌可將實體專櫃體驗搬到網路環境，以互動性極高的虛擬動態AR美妝教學，滿足了美妝品牌期望具互動效果、能滿足顧客期待、又可提升銷售轉換之個人化數位體驗。消費者在網路環境可透過此一服務，於自己臉上套用每一步驟的即時動態虛擬妝容，同時整合了電子商務功能，一鍵即可購買AR美妝教學中使用的所有產品和工具。

玩美彩妝教學平台加入美妝科技服務SaaS產品陣容，提供真正獨特、個性化、指導性的妝容教學體驗。玩美移動創辦人暨CEO張華禎分享，即時教學和高級筆觸動畫效果，使消費者在線上也能透過玩美科技服務，繼續擁有在美妝靠櫃如臨現場般的近距離體驗。結合了指導性的步驟教學，亦能提升客戶滿意度和銷售量。

全新「玩美彩妝教學」平台的後端操作直觀且便於使用。品牌可從資料庫中選擇特定臉部彩妝、眼妝、唇妝和底妝，建立客製化數位妝容圖（Face Chart）。為獲得最精準效果，玩美移動建議使用 Apple Pencil完成化妝教程的步驟創建過程，創建好後將自動生成高級筆觸動畫效果。每個步驟都繪製在妝容表或於消費者臉部即時展現，清楚地向用戶展示整個過程中使用的美妝產品和上妝技巧。品牌可透過此一互動服務給予消費者專業美妝建議，在零接觸的安全環境下，消費者可放心享受全新科技美妝體驗。

AR 動畫

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