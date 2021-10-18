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光寶科季前三季每股純益4.9元 創歷史新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）受惠光電產品與電源管理應用於雲端運算、電動車、遊戲產品與筆電相關產品出貨成長，今天（18日）公布第3季毛利率為19.3%，營業淨利35.2億。稅後純益30.8億元，每股淨利1.33元。

累計今年前三季營收達1,202.6億元，營業淨利94.3億元；稅後純益113.8億元，每股淨利4.9元；累計前三季獲利率與每股淨利均創歷史新高。透過營運活動所產生之自由現金淨流入，支付現金股利與購回庫藏股後，當季之淨現金部位達381億元。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶科技朝長期獲利優質成長的方向穩健發展，前三季不論銷貨毛利、營業淨利與稅後純益均為同期新高。面對供料、限電等泛產業面接連而來的挑戰，光寶致力與客戶、供應商夥伴緊密合作，從加速全球佈局到生產管理彈性調配，積極採取共利互惠的解決方案，創造整體供應鏈的營運韌性。

光電部門前三季營收占整體21%，受惠於LED之光耦合器與感測模組在5G、AIoT、安防、工控應用等市場需求穩定成長，以及電動車充電產品出貨放量，累計前三季營收年成長近兩成。

雲端及物聯網部門前三季營收佔整體之27%，續創今年新高；其中，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品以及伺服器機殼出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門，累計營收年增一成。

光寶科 雲端運算 營收

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