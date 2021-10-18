鴻海電動車營收明年逐步顯現 主要貢獻落在2023年

電動車是鴻海下一個兆元產業發展關鍵，外界好奇，究竟，電動車產品何時能正式貢獻營收？鴻海董事長劉揚偉今天在鴻海科技日受訪時指出，明年開始，電動車營收就會慢慢呈現出來，主要貢獻則將落在2023年。

過去，市場對於ICT（資通訊）產業跨入電動車製造有不少疑慮。劉揚偉表示，「對於ICT產業來說，我們最大挑戰是不會造車。」然而，對傳統汽車業而言，要發展電動車也必須解決半導體、軟件、電池等問題。究竟是傳統產業發展電動車容易，還是ICT進入電動車容易？劉揚偉說，「我要證明給大家看，ICT進入汽車產業是比較容易的，請大家拭目以待，這樣的競爭是需要兩、三年時間。」

劉揚偉呼籲，台灣ICT不能只為別人代工，台灣汽車產業要走到全球有困難，鴻海希望透過全球布局，為台灣產業盡心力，半導體、軟體和產業架構將是鴻海三大優勢。

行政院副院長沈榮津今天也透露，鴻海電動車除了電動巴士將在高雄率先應用外，與東南亞廠商合作，預計Model 3將挺進東南亞。

外界關注電動車自製率，劉揚偉說明，鴻海提供電池、電機和系統三電整合，都是MIH聯盟提出的相關方案，期望有更多方案，讓底盤更有競爭力，賣到全世界。

鴻華先進總經理李秉彥也表示，鴻海旗下電動巴士由台灣製造，超過50%零組件由台灣提供，整車生產必須在地化，才能用最短路徑得到最佳效率，不只是在巴士、乘用車也是一樣，「我們在乘用車也有其他全球布局，原因就在這個地方，本土製造就會是未來很重要的趨勢。」