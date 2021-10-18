光寶科前三季EPS 4.9元、年增42% 已超過去年全年

光寶科技（2301）今（18）日公布第3季營運成果，受惠於光電產品與電源管理應用於雲端運算、電動車、遊戲產品與筆電相關產品出貨成長，加上全球產能調配得宜、產品組合優化以及營運效率提升，第3季毛利率為19.3%，年增0.3個百分點；稅後純益30.8億元，EPS 1.33元，年增3%。

光寶第三季合併營收為418.6億元，季增3%，創下七季來的單季新高；累計今年前三季營收達1,202.6億元，不含已轉讓之固態硬碟事業以及不列入合併財報之閎暉實業，年增10%；毛利率為19%，營業淨利率為7.8%，分別年增1.1個百分點及0.6個百分點；稅後純益達113.8億元，EPS 4.9元，年增42%，不僅超過去年全年的EPS 4.31元，累計前三季獲利率與每股淨利均創歷史新高。

光寶科表示，透過營運活動所產生的自由現金淨流入，支付現金股利與購回庫藏股後，當季淨現金部位達381億元。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶科技朝長期獲利優質成長的方向穩健發展，前三季不論銷貨毛利、營業淨利與稅後純益均為同期新高。面對供料、限電等泛產業面接連而來的挑戰，光寶致力與客戶、供應商夥伴緊密合作，從加速全球佈局到生產管理彈性調配，積極採取共利互惠的解決方案，創造整體供應鏈的營運韌性。

光電部門前三季營收佔整體21%，受惠於LED之光耦合器與感測模組在5G、AIoT、安防、工控應用等市場需求穩定成長，以及電動車充電產品出貨放量，累計前三季營收年成長近兩成。

雲端及物聯網部門前三季營收佔整體之27%，續創今年新高；其中，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品以及伺服器機殼出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門，累計營收年增一成。

資訊及消費性電子部門營收佔比達52%；其中，筆記型電腦與遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升與雷射多功能事務機種等出貨穩定成長。

展望第四季，邱森彬表示，受惠於資料中心電源管理系統、電動車充電產品、LED高階光電半導體等相關需求穩定成長，預期核心事業穩健發展。目前訂單能見度可以看到六個月至明年第一季，目前東南亞、台灣、越南產能都已經開出，也未受到這次中國大陸限電措施影響。