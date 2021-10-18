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電子競技首入全運會 華碩ROG為官方指定硬體品牌

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

110年全國運動會首次將電子競技納入正式運動項目，由新北市政府教育局、臺北城市科技大學電腦與通訊工程系共同舉辦，10月18日至20日於新北電競基地熱血開賽。賽事設備唯一指定全球市佔第一電競品牌華碩（2357）旗下ROG玩家共和國，超過24組、總價值200萬以上的專業電競戰備。

設備包含包括：賽事指定電競主機「Powered by ASUS」，搭載強大效能的Intel® Core™處理器與「TUF Gaming VG279Q1R電競螢幕」，全力支援選手發揮操作實力的周邊配件「ROG Delta電競耳麥」、「ROG Gladius II Origin電競滑鼠」、「ROG Strix Edge電競滑鼠墊」，及「ROG Strix Flare機械式電競鍵盤」等主力產品，與來自全台各地好手並肩作戰，稱霸電競新殿堂，迎接最終勝利。

華碩聯合科技開放平台業務處總經理鐘偉剛表示，「ROG玩家共和國長期深耕各類活動與賽事，很榮幸可以成為本次官方賽事唯一指定硬體使用電競品牌，盼各界電競好手能透過ROG提供的精銳戰備大展身手，更希望藉此機會表達對於電競產業的長期發展與支持。」

新北市敎育局張明文局長表示，「110年全國運動會首次將電子競技納入競賽種類，是台灣運動賽事一大創舉，攜手產官學界，落實人才培訓，與國際發展趨勢接軌，串聯科技產業與運動產業，型塑完整產業鏈。」

此外，ROG玩家共和國亦推出多款主機板／電競螢幕／周邊配件／零組件／網通產品，優惠69折起。11月15日前登錄再抽500元 ASUS Store購物券；10月22日前再享華碩VIP會點數限時五倍送。

電競鍵盤 ROG

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