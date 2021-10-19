鴻海三款電動車款正式亮相，強調台灣在電動車市場扮演關鍵角色

日前釋出預告，標榜將推出Model C、Model E與Model T三款車型，同時也公布鴻海電動車標誌設計，在稍早展開的2021鴻海科技日 (HHTD21)正式對外公開這三款自主開發的電動車款，分別是設定在休旅車的Ｍodel C、設定在轎車與更多創新應用的Ｍodel E，以及針對運輸應用打造的電動巴士Ｍodel T。

鎖定「感受、技術、軟體、體驗」四大主軸

鴻海強調，旗下電動車同樣延續「3+3=∞」的轉型發展理念，並且鎖定「感受、技術、軟體、體驗」四大主軸。而鴻海創辦人郭台銘表示，電動車是世界潮流趨勢，也是全世界體積最大、價格最昂貴、裝上四個輪子的智慧電子產品，並且強調台灣在半導體、模具、精密機械、操作介面等方面技術都很強，可以在電動車上扮演關鍵的角色。

▲延續「3+3=∞」的轉型發展理念，並且鎖定「感受、技術、軟體、體驗」四大主軸

而鴻海董事長劉揚偉則說明在去年宣示發展電動車策略後，今年更以平均每個月公布一個合作案的速度，建立鴻海的電動車供應鏈和出海口，除了展示鴻海電動車硬體技術能力，未來更將持續電動車軟體與半導體技術應用能力。

同時，劉揚偉表示此次推出電動車將兼具性能、智慧、效能，並且對應各類應用場景、更加實用的電動車，強調在電動車發展已經做好準備。

▲現場展示車款採用北美通用的CCS1直流充電規格

三款電動車設計鎖定不同應用領域

以以電動車開放平台打造的首款車型Ｍodel C，是以純電型態打造的休旅車，分別在造型、空間、動力、能耗達成最佳化設計，透過極簡時尚外型與機械空間極小化，讓乘坐空間極大化。

Ｍodel C採4.64公尺的車長與2.86公尺軸距設計，提供5+2人座的寬敞舒適空間，以及豐富的置物空間配置，並且採0.27低風阻設計，性能版本可在3.8秒內完成0到100公里加速，並對應700公里長續航力。

▲休旅車定位的Ｍodel C

▲將內部使用空間放大

而與義大利設計公司Pininfarina共同開發的Ｍodel E，則強調融合更多科技技術，並且鎖定中、高階消費族群，強調可將後座空間作為商務人士專屬行動辦公室，透過將個人行動裝置與車輛串聯，即可以臉部識別方式開啟車門，或是使用車輛各類智慧應用功能。

風阻設計部分，Ｍodel E僅有0.22低風阻表現，同時透過高性能電動驅動系統與先進動態控制設計，讓Ｍodel E可發揮750匹馬力動力表現，僅需2.8秒即可完成0到100公里加速，而電力續航距離更可達750公里。

▲與義大利設計公司Pininfarina共同開發的Ｍodel E

▲藉由全數位儀表板對應更具智慧的車輛使用功能

至於鎖定智慧運輸應用場景打造的電動巴士Ｍodel T，則符合美國聯邦運輸管理局 (Federal Transit Administration, FTA)法規標準，強調車體剛性設計，即便承載高達10噸車身重量，並且在各類劇烈移動過程中也不會讓底盤產生絲毫形變，同時也在台灣車輛研究測試中心 (Automotive Research & Testing Center, ARTC)完成20萬公里加速耐久測試，以及超過1000小時的剛性強度測試，藉此確保其耐用度與安全性。

同時，Ｍodel T可在滿載情況下維持25%最大爬坡能力，甚至車速最高可達每小時120公里，在搭載400度電池規格情況下，最長續航行駛距離可達400公里以上。

▲鎖定智慧運輸應用場景打造的電動巴士Ｍodel T，標榜使用剛性、抗變形等安全設計，同時最高車速可達每小時120公里

持續推動電動車全球戰略佈局

此次推出三種車款分別對應不同使用場景，同時均以電動車特性讓傳統車輛機械結構設計縮減至最小比例，並且進一步放大車內使用空間，並且透過多組大型螢幕、鏡頭設計，輔助駕駛在操控過程檢視車輛四周狀況，甚至可以透過輔助駕駛設計確保行車安全。

鴻海強調在電動車產品有明確的全球戰略佈局，並且藉由開放平台持續推動電動車發展，強調電動車將成為鴻海下一個兆元產業。

▲透過全電子化儀表設計讓使用者更容易使用各類車輛功能

▲後座也能對應便利的車輛功能體驗

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》