鴻海電動巴士 是全台首度搭配內輪差警示系統巴士

鴻海（2317）科技集團今（18）日上午於台北南港展覽館2館舉辦2021鴻海科技日（HHTD21），首度發表三款自主開發的電動車款：Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，展現鴻海作為全球新造車勢力的決心。隨著車款正式亮相，現場貴賓在驚嘆之餘，也對鴻海推動轉型升級，研發能力與速度有目共睹，並給予高度肯定。

以智能運輸作為定位的Ｍodel T，是一款智能風尚的都會運輸巴士，其高剛性車體防護設計，擁有良好車體防護，能滿足美國聯邦運輸管理局（Federal Transit Administration, FTA）法規標準；此外，Ｍodel T於車輛研究測試中心（Automotive Research & Testing Center, ARTC）測試期間，已完成20萬公里加速耐久測試和1,000小時以上的剛性強度測試，為駕駛、乘客安全做好嚴格把關。

能耗與續航力部分，Ｍodel T最高可搭載400度的電池，續航里程超過400公里，在滿載條件下，最大爬坡能力可達25%、最高車速每小時可達120公里，提供司機一個輕鬆、平穩的駕駛體驗，也給乘客帶來一段舒適、安全的旅程。