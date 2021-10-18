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鴻海電動巴士 是全台首度搭配內輪差警示系統巴士
鴻海（2317）科技集團今（18）日上午於台北南港展覽館2館舉辦2021鴻海科技日（HHTD21），首度發表三款自主開發的電動車款：Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，展現鴻海作為全球新造車勢力的決心。隨著車款正式亮相，現場貴賓在驚嘆之餘，也對鴻海推動轉型升級，研發能力與速度有目共睹，並給予高度肯定。
以智能運輸作為定位的Ｍodel T，是一款智能風尚的都會運輸巴士，其高剛性車體防護設計，擁有良好車體防護，能滿足美國聯邦運輸管理局（Federal Transit Administration, FTA）法規標準；此外，Ｍodel T於車輛研究測試中心（Automotive Research & Testing Center, ARTC）測試期間，已完成20萬公里加速耐久測試和1,000小時以上的剛性強度測試，為駕駛、乘客安全做好嚴格把關。
能耗與續航力部分，Ｍodel T最高可搭載400度的電池，續航里程超過400公里，在滿載條件下，最大爬坡能力可達25%、最高車速每小時可達120公里，提供司機一個輕鬆、平穩的駕駛體驗，也給乘客帶來一段舒適、安全的旅程。
作為MIH商用車平台為基礎的首款電動巴士，以自主研發技術為核心，結合電腦分析模擬（Computer Aided Engineering，CAE）設計平台，搭配簡約風尚的造型外觀、舒適人因的內裝，並導入智能配備。關鍵三電系統整合技術為產品提供高功率的動力輸出以及高續航能力，在駕駛與乘車體驗方面，整合國際大廠所產之可傾斜式電子氣壓懸吊系統、電子液壓轉向系統、防鎖死碟煞系統等，提升行駛間穩定性，滿足客戶不同營運模式的需求。
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