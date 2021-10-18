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鴻海首台電動車Model C 2023年在台上市 走向全世界

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
Model C電動車。鴻海/提供
Model C電動車。鴻海/提供

鴻海（2317）科技集團今（18）日上午於台北南港展覽館2館舉辦2021鴻海科技日（HHTD21），首度發表三款自主開發的電動車款：Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，展現鴻海作為全球新造車勢力的決心。其中鴻海第一台Model C休旅電動車，將於2023年首度在台灣上市，進而走向全世界。

本次鴻海科技日，首先登場的是Ｍodel C車款，是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電本質最適化SUV。Ｍodel C具備四大特色，分別是造型、空間、動力、能耗。設計上不僅具有極簡時尚外型，還具有電動車「機械空間極小化，乘坐空間極大化」的本質。

Ｍodel C僅4.64公尺的車長卻擁有2.86公尺的軸距，提供5+2人座的寬敞舒適空間以及豐富的置物空間配置、在擁擠的都會區穿梭自如時，也能享受大型車才有乘坐空間。

Ｍodel C搭配0.27低風阻造型設計，在性能版本0到100公里加速度僅需3.8秒，並提供700km的長續航力。得益於平台共享優勢，讓消費者能夠以接近燃油車差距不遠的合理價格 擁有一台高性能、高效率、高智能，低能耗與大空間的純電SUV。

Model C電動車。鴻海/提供
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Model C電動車。鴻海/提供
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鴻海 電動車

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