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劉揚偉：鴻海電動車將不到百萬元

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
鴻海創辦人郭台銘（左）與鴻海董事長劉揚偉。鴻海提供
鴻海創辦人郭台銘（左）與鴻海董事長劉揚偉。鴻海提供

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（18）日表示，去年在鴻海科技日宣布鴻海電動車發展策略，今年鴻海每月公布合作案，建立電動車（EV）供應鏈與出海口，展現EV硬體成果，接下來還有軟體，上週公布EV宣傳影片，外界說是虛擬動畫化的，我想盡辦法開進來，讓大家好好看一看，試乘體驗一下，看是真的假的。

劉揚偉說，這次可以一次看到三台鴻海打造的電動車，c級距是suv e級距是旗艦，以及T級距的電動巴士，一年打造三台非常不容易，除了共用底盤，還加上裕隆70年造車經驗，以及鴻海團隊。

劉揚偉說，這三台EV：最高750匹馬力，2.8秒加速，0到100公里，馬力大加速快，最遠可行駛750公里，是頂級房車才有規格，好用實用的規格。預計售價台幣兩位數，CP值非常高。

鴻海創辦人郭台銘駕駛E級距電動車。鴻海提供
鴻海創辦人郭台銘駕駛E級距電動車。鴻海提供
鴻海董事長劉揚偉（左起）、鴻海創辦人郭台銘、裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。鴻海提供
鴻海董事長劉揚偉（左起）、鴻海創辦人郭台銘、裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。鴻海提供

鴻海 劉揚偉 電動車

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