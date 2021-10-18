鴻海科技日登場 三款自主開發電動車對外亮相

鴻海（2317）今（18）日上午舉辦2021鴻海科技日（HHTD21），首度發表三款自主開發的電動車款：Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，展現鴻海作為全球新造車勢力的決心。隨著車款正式亮相，現場貴賓在驚嘆之餘，也對鴻海推動轉型升級，研發能力與速度有目共睹，並給予高度肯定。

延續「3+3=∞」的轉型發展理念，本屆鴻海科技日主打「感受、技術、軟體、體驗」四大主軸。由鴻海科技集團劉揚偉董事長開場介紹三款自產電動車，為本次鴻海科技日（HHTD21）揭開序幕，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮則搭乘Ｍodel C亮麗現身，一同共襄盛舉，活動也邀請到行政院副院長沈榮津到場致詞；其中，鴻海科技集團郭台銘創辦人親自駕駛Ｍodel E車款驚喜現身。

今年鴻海科技日選在郭台銘創辦人的生日當天舉行，郭台銘表示，電動車是世界潮流趨勢，也是全世界體積最大、價格最昂貴、裝上四個輪子的智慧電子產品，在製造電子產品上，台灣在半導體、模具、精密機械、操作介面等方面都很強，可以在電動車上扮演關鍵的角色。他認為，這部車是對他最有意義、最棒的生日禮物，所以堅持要親自開車登場。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進公司，短短一年時間就端出成果，這是台灣車輛產業數十年自主研發能量展現，也讓人充分見識「鴻海速度」。不只是速度，我們今天看到的產品更是充滿科技感與先進性，令人驚豔。裕隆集團的Luxgen及CMC自主品牌將是鴻華先進產品平台的首發客戶。相信未來在汽車產業電動化轉型的過程中，有郭創辦人、劉董事長的決心支持下，我們一定可以大展身手，並帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。

劉揚偉董事長表示，去年的鴻海科技日，我們宣示了鴻海發展電動車的策略。今年我們以平均每個月，公布一個合作案的速度，建立鴻海的電動車供應鏈和出海口。也陸續展現集團在EV硬體方面成果，明年、後年將接力秀出EV軟體和半導體的實力，「半年過去了，鴻海不再是New kid in town。」

談及本次活動推出的三款電動車，劉揚偉表示，鴻海正在打造兼具性能、智能、效能，而且是通用、好用、也實用的電動車，「在發展電動車上，鴻海已經準備好了！」

本次鴻海科技日，首先登場的是Ｍodel C車款，是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電本質最適化SUV。Ｍodel C具備四大特色，分別是造型、空間、動力、能耗。設計上不僅具有極簡時尚外型，還具有電動車「機械空間極小化，乘坐空間極大化」的本質。

Ｍodel E是鴻海科技集團與義大利設計公司Pininfarina共同開發，作為一款科技創新的豪華旗艦轎車，不僅能符合中、高端消費客群需求；同時也是商務人士移動的優質首選，後座空間可成為專屬行動辦公室，並且將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，提供臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等一系列智能應用。

除了豪華、舒適的車型和內裝，Ｍodel E憑藉「高性能電驅」與「先進動態控制技術」，讓動力性能輸出達到約750匹馬力，0到100公里加速僅需驚人的2.8秒，優於市面同級車款，甚至逼近一級方程式賽車的水準！同時，Ｍodel E還具備750km超長續航力，解決電動車用戶里程焦慮的痛點。