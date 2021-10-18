劉揚偉：一年打造三電動車 鴻海不再是new kids in town

鴻海（2317）集團今（18）日上午在南港展覽館舉辦鴻海科技日活動，鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海一年打造三台電動車，不再是「new kids in town」！

劉揚偉指出，這三台全新電動車，最高性能可以達到750匹馬力，零到100公里加速只要2.8秒，不只是馬力大、加速快，且電池的續航力最遠可到達750公里，這過去是頂級房車、跑車的規格，鴻海電動車也可以做得到，兼具性能、智能與效能，「是通用、好用、且實用的電動車！」

今日上午活動，劉揚偉將先介電動巴士，裕隆（2201）執行長嚴陳莉蓮將乘坐C級距電動車進場並致詞，最後壓軸由鴻海創辦人郭台銘親駕E級距電動車入場。

劉揚偉指出，自從去年宣布電動車發展策略後，幾乎每個月都公佈合作案，逐步建立鴻海電動車供應鏈與出海口，也展現在EV硬體上成果，接下來還有軟體與半導體，鴻海不再是「new kids in town」。

他表示，上週我們公布宣傳影片，有人說電動巴士是虛擬動畫畫的？這些人是搞錯了，這也是為何我們想辦法把電動巴士開進來，讓大家好好看一下，看看下這巴士是真的還是假的。也特別謝外貿協會董事長黃志芳，若沒有他的幫助，還沒辦法把電巴開進展區。

劉揚偉指出，用鴻海開發的底盤所設計的電動車， Model C 、旗艦轎車Model E與Model T。其實，一年要打造三台電動車非常不容易，除了共用底盤外，還有加上裕隆70年造車經驗，還有鴻華同仁不眠不休的努力。

今年HHTD21的四大主題分別是「感受、技術、軟體、體驗」，現場將展示C級距電動車、E級距電動車與電動巴士。與會者有機會搭乘或觀賞電動車，並藉由專題演講，展現鴻海在電動車領域軟體、硬體平台的最新發展成果；下午現場將進行數位轉型與電動車軟體開發論壇。