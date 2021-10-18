鴻海發表三款電動車 郭台銘：這是71歲最好的生日禮物

鴻海科技日今早10點18分於南港展覽二館隆重登場，總共發表三款電動車，分別是Model C、MODEL E與 MODEL T三款電動車。今天正好是鴻海創辦人郭台銘生日，他親自駕駛旗艦車款MODEL E進入會場時表示，「今天就我個人而言，是我這輩子71歲以來收到最好的生日禮物。」

新世代環保節能電動車，展現了台灣整體工業實力，從產品構思、外型設計，到電池設計，到機構工程，到三電系統，到操控內裝系統，到操控系統的整合工程，僅僅花了一年時間。

郭台銘說，「太棒了，這三個字不足以形容我現在激動的心情。」他現場也感謝鴻海、裕隆、鴻華先進的工作團隊、MIH工作夥伴，「感謝劉（揚偉）董事長這一年來不眠不修帶領所有工作同仁，完成艱鉅而不可能完成的任務，感謝嚴陳（莉蓮）執行長，感謝大家參與，祝台灣新世代環保電動車生日快樂。」