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CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
美國媒體CNBC昨日刊登探訪台積電（2330）正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透
美國媒體CNBC昨日刊登探訪台積電（2330）正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

美國媒體CNBC昨日刊登探訪台積電（2330）正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠

台積電2020年12月底已在內部公告，亞利桑那州子公司執行長兼總經理，由企業策略辦公室資深副總經理瑞克．凱希迪（Rick Cassidy）兼任。

就產能應用，凱希迪在CNBC的訪問中也提到，將用於許多不同的地方如CPU、GPU、IPU 、智慧手機。

凱希迪也說，他在 23 年前加入台積電，他最早與創辦人張忠謀長達數小時的會面至今仍記憶猶新，凱希迪指出，「當你只專注於一件事時，你就會把一件事做得非常好。」

由於目前美國尚無5奈米產能先例，台積電的投資則有望改變現狀。凱希迪在訪問提到，「如果你想要更多的產能，你就必須建造更多的晶圓廠。這就是我們搬到美國的原因之一，我們的客戶希望我們在美國，美國政府希望我們在這裡。」

同時台積電技術總監 Tony Chen 也向CNBC 導覽了正在建造一座 230 萬平方英尺的四層晶圓廠的現場。在台積電工作的 23 年里，陳也推動其他 17 個晶圓廠建設項目，他指出，該5奈米晶圓廠實際上是台灣的晶圓廠的複製。

另外應對5奈米專家的需求，台積電學術關係經理 Roxanna Vega 表示，該公司將台灣頂級專家臨時派赴美國擔任該廠專案專家，任務期間兩年或三年。

台積電今年5月3日曾指出，台積公司已招募超過250位來自美國的新進員工，擔任亞利桑那州晶圓廠營運、人力資源、技術工程師等職務，其中部分近100位人員包含新進員工與部份家屬抵達台灣培訓，按規定進行兩週隔離檢疫，期滿採檢確認陰性後將進行自主健康管理，期滿後將於台南進行12到18月的訓練，預計待訓練課程結束後返回鳯凰城，準備台積公司亞利桑那晶圓廠營運工作。台積公司負擔員工在台訓練期間的住宿。

台積電 晶圓廠 美國

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