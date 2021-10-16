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亞東科大校慶 徐旭東：台灣進步要靠Science Technology

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

亞東科技大學於今（16）日盛大舉行科大揭牌暨53周年校慶典禮，遠東集團董事長徐旭東表示，亞東技術學院改名為亞東科大只是一個開始，成為科大之後學校要開始變化。從專科學校、技術學院核定升格為大學，應自省要成為什麼樣的科大，同時也要更重視ESG。

徐旭東說，53年前，創辦人創立「亞東工業技藝專科學校」，為當時台灣第一所私立二專，仿效德國二技教育系統發展。53年後升格為「科技大學」，但這只是一個開始，亞東要成為一個特別的科大，除了校園區要改進，包括啟動新建大樓，也要更重視體育，但更重要的是ESG，包括對環境要重視，人類對環境使用的太多，其次是要和鄰近的區域相互帶動，遠東科學園區內Google第一棟2,000員工的大樓已啟用，還有一棟在趕工中，明年能再增加3,000人。此外，也要重視公司治理。

徐旭東說，對現代的畢業生而言，傳統教育系統固然要緊，但也要懂AI、大數據、雲端運算、互聯網。台灣的中小企業是世界一流，但是再要上一步，要靠「Science Technology」，學校也必須加強對於新經濟時代的體認，以及相關科技的研發，加緊腳步培育相關人才。

徐旭東也期許，亞東科大要對未來有更遠的規劃，成為科大後，內部的發展、教學、研究發展，都要更進步，企業要和學校掛勾才能創造雙贏。除了秉持創新精神，勇於轉型再造，教學方式與內容設計則更貼近全球趨勢，培養具備科技觀、國際觀的現代人才，持續吸引更多優秀師資與相關資源，為人才培育、國家競爭力的提升挹注更大力量。

科大 徐旭東

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