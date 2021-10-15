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IDC需求大增 中華電董座：未來幾年資本支出將逾百億

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）董事長謝繼茂表示，疫情期間，IDC需求快速成長，加上美中貿易戰，讓台灣角色更重要，也推升海纜及IDC需求，整體成長比想像中快，預估未來幾年IDC成長將逼近五成，將因應客戶需求，加速IDC投資，未來幾年IDC資本支出將突破百億元。

中華電信子公司是方今天舉行內湖智慧IDC機房動土典禮，總投資金額逼近20億元，而位於內湖的土地就是跟母公司中華電信租借。謝繼茂出席動土典禮指出，今年是是方（6561）創業30周年，1991年成立，從數據網路業務開始，2006年中華電信民營化，首個投資就是是方，現在是方業務擴及網路交換中心跟雲端服務，跟民眾天天上網及國家安全息息相關，是方連續14年營收獲利年年成長，新智慧機房加入後，可望持續推升營運。

謝繼茂表示，未來IDC需求量非常大，因此將陸續將閒置土地活化，作為IDC機房之用。中華電信2016年啟用全台最大板橋雲端IDC中心，近期已經逼近滿載，並進行擴建。

謝繼茂表示，疫情期間，來自國內、外大客戶包含OTT遊戲及跨國企業等對於IDC需求大增，成長比想像中快，另一方面，美中貿易大戰及反送中等因素影響香港地位，很多海纜本來要登陸香港都延遲，轉向台灣，看好未來幾年IDC成長將逼近五成。

謝繼茂指出，近年國際業者都在台灣建設IDC，且大客戶重視備援機制，因此中華電信將視客戶需求規劃，預計近年將加速投資IDC，將新設立兩到三座新IDC，累計投資金額將達百億元，同時除已經投入建設的兩條國際海纜，也將攜手合作夥伴評估新海纜投資。

謝繼茂表示，今年資本支出拚5G建設，未來兩到三年資本支出重點將是雲端IDC加速建設期，投資金額長期將突破百億元，IDC占整體資本支出比重將會是歷年偏高。

IDC 中華電信

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