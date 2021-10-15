昇陽半本季業績 有望持續增長

半導體再生晶圓及晶圓薄化廠昇陽半（8028）今年前三季業績年增逾一成，目前持續擴充再生晶圓產能，同時，其晶圓薄化業務的產品組合也持續改善中。昇陽半第3季業績已來到歷史次高，展望本季，法人預期，該公司單季業績有機會持續增長，帶動全年業績可望超越2019年的高點，再創歷史新高。

昇陽半9月業績來到歷史第四高表現，第3季合併營收為7.08億元，是歷史次高表現，比第2季小增0.1％，累計前三季合併營收為20.88億元，是歷年同期新高表現。

在昇陽半的營收結構中，再生晶圓的業績比重約占65％至70％，晶圓薄化業務約占20％至25％，另外並有轉投資的電池業務。

據了解，目前昇陽半的12吋再生晶圓月產能約30萬片，產能運轉維持高檔，並陸續開出新產能，預計到明年首季時，總產能可望增加一成，來到約33萬片，這也成為其本季業績持續走高的重要動能。