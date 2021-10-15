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清大教授推步態偵測 「走一步」就知道你是誰

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
只要走一步路，「步態偵測系統」就能知道你是誰。業者／提供
只要走一步路，「步態偵測系統」就能知道你是誰。業者／提供

科技日新月異，不需刷臉，只要走一步路，「步態偵測系統」就能準確辨識檢者身份。疫情期間，不用脫口罩、不用肢體接觸刷指紋或輸入密碼，也能驗證身分，而且透過地面上的感應器捕捉數據資料，完全無需透過監視器拍攝畫面，還能保留使用者的隱私。

「只要你跨出去，走一步路。我們就能知道你是誰！」國立清華大學工業工程與工程管理學系副教授李昀儒，近來研發出的「步態偵測系統」，透過截取人的行走姿態數據，將行走步數的資料數據輸入到資料庫建檔後，未來只要被驗證的人「跨出一步」，這一秒內，機器就能瞬間辨認出身分，且透過的是地面上的感應元件，在不方便裝設攝影機的地方，也能知道「來者何人」！這項發明不但已經取得台灣專利，更入圍2021未來科技獎。

李昀儒表示，目前現下的生物辨識方式，不外乎如指紋、虹膜、臉部特徵，但這些相對是靜態的生物資料，要被破解已非難事。唯獨「走路姿態」，幾乎無法被模仿。此外，透過截取步態驗證身分的好處，除了安全係數等級提升能嚴密驗證身分外，還能作為大型人流場域時的定位追蹤，甚至應用在醫療院所，還能作為提早辨識出可能老化疾病的「個人健康資料庫」。

李昀儒指出，這套步態偵測系統的特點，相較於高階生物辨識系統，需要空間更小，且建置費用相對便宜。最大的特點，在注重人權和隱私的氛圍下，步態系統使用的是地上的元件來感應走過的人的腳步輕重，完全無需使用到攝影機。這對於注重隱私的高科技場域，或是不希望一舉一動都被攝影機記錄時，使用這套「步態系統偵測」，就成了兩全其美的方案。

這項步態偵測系統的創新發明，已經有數家科技大廠表達技轉興趣，其中公司營運總部座落於台中市南屯區公益路，專門提供雲端服務智慧城市與智慧製造的科技公司，就預計明年規劃引進。讓這套智慧系統走出台灣之外，也走出一條智慧生活新環境和兼顧隱私的門禁安全的大道。

國立清華大學工業工程與工程管理學系副教授李昀儒（圖中），領導的「步態偵測系統」研發團隊。業者／提供
國立清華大學工業工程與工程管理學系副教授李昀儒（圖中），領導的「步態偵測系統」研發團隊。業者／提供

生物辨識 雲端服務 智慧城市

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