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圓展宣布 獲選Taiwan EdTech 50

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展科技（3669）宣布獲選Taiwan EdTech 50，亦即最具創新代表性前50強教育科技公司，同時也取得角逐亞洲區East Asia EdTech 150的入場券。

圓展多年來耕耘數位及遠距教學，提供全方位教育科技解決方案，面對後疫情時代的需求，更推出圓展未來教室解決方案諮詢服務，透過零接觸線上諮詢為學校規劃最適解決方案，打造專屬的智慧未來教室。

Taiwan EdTech 50由經濟部工業局、資策會與Holon IQ聯合舉辦。Holon IQ為全球最大的科技教育調查研究機構，每年都會發表重要國家與全球各區域最具創新的公司，也是國內外各大知名媒體參考的重要資料。今年Holon IQ特別委託經濟部工業局與資策會舉辦第一屆Taiwan EdTech 50，評分標準包含行銷、產品、組織、 資本及市場趨勢等五大面向，評選出臺灣前50強教育科技公司。

圓展提供多元化的教育科技解決方案，包含北美、西歐市佔率前三大的全系列實物攝影機，具備高畫質影像的鏡頭和易於使用的特性，可和各視訊軟體搭配使用，讓遠距教學事半功倍；自主設計研發的消毒與充電同步車（櫃），可收納筆電或平板、同步教學資料、更可邊消毒邊充電，成為行動教育和學校防疫最強後盾；專為教學設計的自動追蹤攝影機，擁有AI自動追蹤功能及相容各類直播與視訊平台的特性，為同步和非同步線上教學帶來革命性創新。

圓展 工業局

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