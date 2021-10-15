十銓科技旗下T-FORCE 推專用PS 5高容量固態硬碟

十銓科技（4967）旗下電競品牌T-FORCE於PS5日前釋出版本更新時，即發表專用於PS5容量擴充的T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series M.2 白武士固態硬碟，採用最新PCIe Gen4x4介面，提供高達4TB的容量規格選擇，除本身擁有優異的讀寫速度，更搭配業界難得一見白色石墨烯散熱片，精心打造特色款固態硬碟。

十銓表示，專為PS5擴充容量需求而推出的T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series M.2白武士固態硬碟使用PCIe Gen4x4介面，本身擁有7,400/7,000 MB/s的連續讀取/寫入速度，經由T-FORCE實驗室測試，安裝至PS5主機內可獲得近6,600 MB/s的讀取速度，由遊戲機傳送100GB的遊戲至此固態硬碟中，僅需80秒內即可完成，且在遊戲檔案傳輸、載入與遊玩過程當中，能帶來約16%的散熱降幅，幫助玩家飆速存取精彩遊戲，享有流暢遊戲體驗。

十銓也指出，T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series M.2白武士固態硬碟，其特仕白的設計外觀與PS5達到同機一體的完美搭配；結合獨特的石墨烯散熱片技術，超薄的設計為內部保留足夠空間，讓遊戲主機內部的散熱風流更加有效運作。