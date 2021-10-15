台灣創新技術博覽會 資策會發展AIoT帶動產業轉型

疫情加速數位服務發展，由經濟部、科技部等十大部會共同主辦的2021年台灣創新技術博覽會(TIE)，除了開辦實體展覽外，首度運用3D立體建模，打造360度全視角線上展覽。

資策會以人工智慧、物聯網、5G技術研發四項新科技，跨足醫療、娛樂等領域，除了於10月16日前在台北世貿一館實體展出外，即日起至10月23日亦參與解密科技寶藏虛擬展館，打破時間、空間、地域限制，讓全世界看見台灣科技軟實力。

近年來台灣重視5G發展，除了一般民眾認知的網路品質提升外，也著眼於基礎建設、技術實證及產業轉型，而經濟部技術處為讓國內迸發更多創新能量，透過多元的補助形式，支持國內新技術研發，加速產業技術創新與布局。此次在經濟部技術處支持下，資策會研發多領域資通訊技術，將於「台灣創新技術博覽會」展出，提供產業升級轉型解法。

2021年TIE展出重點是資策會智慧系統研究所團隊研發的5G前導技術「窄頻物聯網NB-IoT全功能自主平台」，這是一款嵌入式平台的輕量級解決方案，提供網路基礎建設之佈建便捷性，能改善物聯網訊號覆蓋不足的問題，同時利於發展專網應用，亦可作為5G衛星物聯網基地台使用，無論是郊區、海洋還是沙漠，創造不受地域限制的物聯網應用。

在產業轉型方面，中台灣早已是全球自行車零件製造業重鎮，適逢COVID-19疫情帶來的轉單效應，國內自行車產業訂單爆量，面臨資訊、設備與製程三大缺口急待突破。

為此，資策會地方創生服務處將「自行車產業主動式AI品質監控與預測系統」導入產業鏈，運用數位孿生預測模型降低不良率及AI自動優化調教等技術，協助自行車產業以高品質良率、高產能之姿贏得後疫情時代報復性國際大單，此項技術也獲得2020年美國R&D100全球百大科技研發獎肯定。