是方智慧機房動工 要成東亞數位匯流及AI雲端中心

總統蔡英文今天出席「是方電訊（6561）LY2智慧機房興建工程動土祈福典禮」，是方指出，新機房2023年營運，採用綠建築設計，要成為東亞轉運中心。

是方董事長吳彥宏、總經理劉耀元、NCC主委陳耀祥、交通部次長祁文中、中華電信（2412）董事長謝繼茂以及美國在臺協會等高層人士皆到場。

吳彥宏日前多次表示，是方公司要為AI、雲端商務應用中心及東亞電信樞紐。

吳彥宏表示，台灣是西太平洋關鍵島鏈，接美國、日本、韓國、香港。近年香港反送中跟美中貿易戰，讓台灣擁有樞紐的絕佳機會，去年啟動東協十國策略合作，去年年底開始已經串接六個國家，要組成東亞最大聯盟成為東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心。

近年隨著雲端及影音應用快速成長，是方既有三棟 IDC 機房使用率滿載，隨著雲端網路需求擴大，是方第 4 棟智慧 IDC 機房將在今天動工、，預計2023 年底啟用，將增加 50% 機房使用面積，目前主要國際級客戶都已經接觸下單。

是方新建智慧 IDC 機房佔地 5,000 坪，為地上 7 層、地下 2 層建物，規劃 1,800 個機櫃，目前正在進行建物都審與建照申請作業，預計下半年動工、2023 年完工啟用。

中華電信是是方大股東，謝繼茂出席指出，今年是是方創業30周年，1991年成立，從數據網路業務開始，2006年中華電信民營化，首個投資就是是方，現在業務擴及網路交換中心跟雲端服務，跟民眾天天上網及國家安全息息相關，連續14年營收獲利年年成長，新智慧機房加入後，可望持續推升營運。