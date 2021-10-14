宏碁攻愛地球商機 陳俊聖：通路商想設綠色環保PC專區

PC品牌大廠宏碁（2353）強攻愛地球商機，旗下主打綠色環保的「Vero 」產品線持續擴充，宏碁董事長陳俊聖今（14）日指出，擴大綠色環保產品線，是把ESG當成一個事業來看，這樣循環經濟才會發生，他透露，客戶對綠色環保產品反應良好，甚至有通路商準備為此設立專區。

宏碁13日舉行全球發表會，眾多新品中就屬「防疫抗菌」、「綠色環保」兩大類別最吸睛，而「綠色環保」的Vero 產品線經過本次擴充，目前已涵蓋迷你桌機、顯示器、消費性筆電、商務筆電。

陳俊聖指出，「防疫抗菌」、「綠色環保」都是從生活風格為取向發展的業務，以抗菌產品來說，其實到目前新冠疫情都還未結束，抗菌產品除了適合一般消費者外，其實也對第一線防疫的醫護人員有所助益。

在綠色環保方面，宏碁前一次發表會揭曉Vero 產品線，當時僅推出一台筆電，但在過去七、八個禮拜前已開始出貨，且從市場反應來看，客戶反應良好，甚至有通路商準備為綠色環保產品設立專區。

陳俊聖強調，「有多少人愛地球，Vero 商機就有多大」，而宏碁擴大相關產品線，是把ESG當成一個事業來看，擺脫單純做好事，讓企業經營成本增加階段，進入發展成可以量化的事業體，才有正向的循環經濟發生。

對於vero產品線目標，宏碁並未給出具體數字，但強調越大越好，也歡迎產業同業參加，因為藉由發展成規模經濟，整體產品成本才會下降。

此外，宏碁近年積極發展「小金虎」事業，近期宏碁智醫將登櫃買中心戰略新板。宏碁預告，到今年底前還有一家子公司將興櫃，目標到今年底前有八家公司在資本市場，明年則達到雙位數，屆時宏碁上市櫃公司艦隊將正式成型。

宏碁近年積極發展多元化業務，催生許多子公司上市櫃，目前新事業已占宏碁營收比重約14-15% ，在尚未推出相關計畫前大約6%。