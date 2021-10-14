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陸國慶派25架共機擾台 邱太三爆：美派軍機潛入「中共渾然未知」

這些OTT千禧世代與Z世代最愛看 前三大都是外商

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

2021年疫情影響全台，逆勢帶動線上串流影音市場，悠遊卡轉投資點鑽整合行銷的「UUPON會員平台」與中央大學產學合作，調查今年第2季《台灣串流影音及Podcast使用行為調查》。觀測千禧世代（25 歲至 41 歲）與 Z 世代（15 歲至 24 歲）族群，分別在使用串流影音、Podcast 等台灣目前主要平台的使用習慣與偏好，深度台灣洞察串流影音消費趨勢。

調查顯示，不同年齡世代在收看串流影音平台，及收聽Podcast的行為，出現明顯的「世代消費區隔」現象，近期Netflix、FOX+、HBO Max、Disney+等國際各大串流平台強勢登台，UUPON調查發現，掌握不同年齡世代消費族群分眾經營，對各平台類型的偏好與態度做為媒體經營計劃、行銷廣宣策略擬定參考依據，才能夠在品牌角力戰中突圍致勝。

Netflix有多部原創，近期以獨家出品韓國驚悚連續劇《魷魚遊戲》神劇Netflix帶動話題，UUPON調查發現，Netflix被定位為「稱霸台灣串流影視市場」，其中千禧世代每周觀看一小時以上的平台前五名，分別為 YouTube、LINE TV、Netflix、愛奇藝、friDay影音；Z世代族群前五大平台是YouTube、 Netflix、LINE TV、愛奇藝、嗶哩嗶哩bilibili。Netflix並非第一名。

串流影音市場「內容即是王道」，廣告收費制難以長期支撐巨額版權費，自製戲劇的龐大預算更是艱鉅考驗。在無法與持續燒錢執行焦土策略的境外品牌相抗衡現實中，讓觀眾願意掏錢的「付費訂閱制」是平台存續的最重要關鍵。UUPON調查發現使用者逐漸養成付費觀念，包括friDay影音、Hami Video、KKTV都被閱聽大眾視為「願意付費訂閱的串流平台」的台灣品牌。

friDay影音是千禧世代心目中，最願意花錢訂閱的第一名台灣品牌；KKTV則成為Z世代唯一願意花錢訂閱的台灣品牌。另外，Z世代票選LiTV線上影視為「最容易上手串流平台」、「最值得信賴串流平台」、「最令人滿意平台」，但完全不在「願意付費訂閱」的項目中。

《台灣串流影音及Podcast使用行為調查》針對全台近千名居住北部、中部、南部、東部，以及離島地區，包括千禧世代與 Z 世代的消費大眾，在95%的信心水準下，邊際誤差未達5%。

串流影音 Netflix Podcast

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