台積電赴日設廠...鄉民問「他們的肝夠新鮮嗎？」 網分析日本人天性笑了

國內科技大廠台積電今（14）日宣布重大消息，初步計劃2022年開始赴日建廠，並最快於2024年量產。消息一出，令PTT鄉民們為之沸騰，其中有網友就認為許多台灣人形容在台積電工作是「用新鮮的肝在打拚」，如今台積電將赴日設廠，「不知道日本社畜的肝新不新鮮，可以忍受隨時on call的生活？」文章曝光後，許多網友們就加入留言，直指日本人擁有「絕佳天性」就不必替他們操心了。

一名網友在PTT八卦版就台積電赴日建廠一事提起討論，他表示看到台積電要去日本設廠，提高半導體生產能力的消息在當地被大肆宣傳，但他不禁納悶「不知道日本社畜的肝新不新鮮，可以忍受隨時on call的生活？有沒有這方面的八卦？」

許多網友加入討論串，大家紛紛留言直呼「看樣子日本是要再次偉大了～」、「有充足的電跟高素質的勞工，沒問題啦」、「日本在上個世紀可是半導體生產大國耶！」

其中，多數網友則不約而同地直指日本人擁有絕對足夠的「奴性」，相信是可以應付過來的，「日本人夠奴，沒事的」、「放心，他們的職場絕對比你想得更奴」、「何止on call，直接住廠房都可以了」、「質疑日本人的社畜度？我看你是不懂喔」、「日本人超奴，超適合這種工作」、「社畜就日本人發明的，怎麼會有人質疑？」