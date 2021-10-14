富比士全球最佳雇主 鴻海居台廠第一、台積吊車尾

《富比士》近日公佈2021年度全球最佳企業雇主榜單，今年的最佳雇主榜單由韓國三星電子獲得榜首；鴻海（2317）則以400名居台廠之冠，台積電（2330）則在750家中，排在後段班，僅第655名。

在疫情下，最佳雇主的排名更顯得重要，本次榜單由韓國三星電子排名首位，三星已是連續第2年居榜首；前十名依序為IBM、微軟、亞馬遜、蘋果、Google母公司Alphabet、戴爾、華為、Adobe和BMW。前十名亞洲企業僅入選兩家，除了三星電子外，華為是大陸唯一入選的企業。

除了全球知名科技巨擘外，台灣也有多家企業入圍這份最佳雇主榜單，鴻海以400名居首位，依序為宏碁（2353）（445名）、微星（2377）（464名）、華碩（2357）（600名）、喬山（1736）（637名）、台積電（655名）、佳世達（2352）（684名）、華南金融（2880）（726名）、奇鋐科技（3017）（731名）。

數量上以美國數量最多，共236家企業榜上有名，德國企業則以91家居次，而第三名則是中國，共有57間企業上榜。

《富比士》與市調機構Statista合作，共統計750家企業，由來自全球58個國家的15萬名員工對企業的評價，製作出此份最佳雇主名單。疫情之下，全球許多企業都陷入人才荒，許多企業為吸引更多人才加入，都使出渾身解數要招募及留住員工。

最佳雇主榜單評比標準，包括公司產業競爭力、是否願意向他人推薦這家公司、職場發展機會、企業形象、內部性別平等等。