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SA：2021年Arm筆記本電腦處理器收益 漲超過三倍

集微網 / 集微網

集微網消息，Strategy Analytics最新研究報告指出，2021年，Arm筆記本電腦處理器的收益將增長超過三倍。蘋果、聯發科和高通將在2021年佔據Arm筆記本電腦處理器市場的最大收益份額。基於Arm的筆記本電腦處理器市場收益在2020年增長了9倍，到2021年將增長超過3倍，達到9.49億美元。

該機構表示，從出貨量來看，基於Arm的筆記本電腦處理器出貨量將在2021年增長兩倍以上，佔筆記本電腦處理器總出貨量的10%以上。

Strategy Analytics手機元件技術服務副總監Sravan Kundojja認為，蘋果和聯發科搶佔了Arm筆記本電腦處理器市場的先機，而高通儘管在Windows操作系統上與微軟有著密切的郃作關系，但到目前為止在筆記本電腦市場上還沒有取得任何進展。

他表示，基於Arm的筆記本電腦處理器供應商需要加大軟件投資和品牌推廣力度，以有效與基於x86的廠商英特爾和AMD競爭。

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