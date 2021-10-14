手機光追不是夢！聯發科正式發佈移動端光線追蹤SDK

集微網消息，10月14日，聯發科正式推出基於Vulkan擴展的移動端光線追蹤SDK解決方案，並與Arm以及騰訊遊戲共同實現了移動端實時光線追蹤技術的首次演示。

聯發科通過構建MediaTek光線追蹤SDK，結合騰訊遊戲為移動平台量身定做的光線追蹤渲染琯線，其與産業夥伴實現了移動端Vulkan base光線追蹤解決方案，並結合硬件實現降噪等圖像後處理方案，充分發揮移動平台GPU渲染潛力的同時，利用新的硬件圖像處理結合光線追蹤特性以更低功耗實現畫質的飛躍，使得手機遊戲的畫質水平達到了全新高度。

此前，在2021年夏季擧行的GDC（全球遊戲開發者大會）上，聯發科就已攜手Arm、騰訊遊戲共同發佈了基於Vulkan Ray Query技術實現的移動端實時光線追蹤技術演示，並向全球開發者與遊戲玩家展示了在Mali GPU上移動光線追蹤技術所生成的超炫畫面。



聯發科計算與人工智能技術群事業部協理曹友銘博士表示：「與Arm和騰訊遊戲的合作使我們能夠將光線追蹤等先進的圖形技術引入到天璣系列5G移動平台中。借助聯發科的光線追蹤SDK解決方案，遊戲開發者可以利用新技術升級沉浸式遊戲體驗。目前，全球已有數千萬台智能手機使用了天璣系列5G移動平台，我們將為廣泛的用戶提供更生動逼真的視覺效果。」

Arm終端事業部生態系統與工程高級總監Geraint North表示：「未來的Mali GPU將通過提供硬件加速，顯著提高移動設備上的光線追蹤技術的效率。同時，我們非常重視與軟件生態系統的合作，以便合作夥伴能夠充分利用我們的設備。Arm與MediaTek和騰訊遊戲在該領域的合作，能讓開發者更簡單地探索光線追蹤可為移動遊戲帶來的益處，確保光線追蹤內容可在不同生態系統的跨平台設備之間進行功能移植，進一步提高用戶的遊戲體驗。」

騰訊遊戲引擎技術副總監魏楠表示：「當人類通過視覺體驗真實世界時，光照將扮演著不可或缺的角色，實時光線追蹤理所當然地被視為當代計算機圖像學皇冠上的明珠。通過我們工程和美術團隊的巨大付出，以及來自聯發科和Arm的有力支持，騰訊遊戲即將借由光線追蹤技術開啟屬於高保真移動遊戲的全新篇章。」

聯發科表示，將持續致力於圖形領域的技術研發，不斷擴展MediaTek HyperEngine遊戲引擎的關鍵技術，為移動終端帶來端遊級遊戲渲染效果，面向遊戲廠商、開發者、終端廠商提供強大的圖形處理能力和解決方案，將媲美真實的遊戲畫面帶給廣大遊戲玩家，通過對先進技術的長期投入與開放合作引領移動端圖形發展趨勢。