樺漢、Google成夥伴 董座：將顛覆ODM產業

鴻海集團樺漢（6414）為全球工業物聯網與嵌入式應用業者，提供設計製造服務（DMS）、資訊技術（IT）與系統整合等服務，與 Google Cloud 達成策略合作，共同推動樺漢製造系統轉型，並打造出創新的產品、服務及工業製造模式，提供給樺漢橫跨智慧城市、智慧製造、智慧零售、金融服務以及媒體娛樂等核心產業的國際客戶群。

樺漢董事長暨執行長朱復銓表示，正致力於成為一家智能物聯網（AIoT） 雲端服務公司，並基於雲軟硬智慧平台 （IPC） 發展出能夠顛覆 ODM 產業的嶄新商業模式。

與作為我們創新策略合作夥伴的 Google Cloud 合作，將運用 Google Cloud 所提供的所有基礎架構、平台與專業技術，進一步強化現行的設計製造服務工作流程，並開發新的雲端產品、服務及解決方案。透過在多平台上以新的組合方式創建新的資訊內容與服務，相信樺漢將顛覆 ODM 產業，並基於 Google Cloud 的獨特性為我們全球合作夥伴及客戶創造價值。

Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 指出，要在當前高度競爭及全球化的製造業中脫穎而出，必須有效運用業界最佳技術來提供具有附加價值的服務。我們很高興能與樺漢合作，加速實踐執行該公司的數位化即服務（DaaS） 策略，並共同研發新的解決方案和服務，以期推動設計與製造供應鏈的數位轉型。

全面完善樺漢的全球營運系統以提升商業效率

這次的合作首要目標是將樺漢的關鍵業務銷售、市場規劃和營運管理三大系統，從原先的地端部署環境遷移到 Google Cloud，以提升效率及節省資源。

樺漢還將運用 Google Cloud 的資料運算、儲存及分析服務，來優化公司的數位管理生產工具，進一步提升其研發設計鏈與生產供應鏈的作業透明度，包括生產線組裝、集成、測試及封裝。如此一來，樺漢便能精簡設計時程，從而快速且自信地在市場上提供更具前瞻性的設計、支援與製造服務。

樺漢將以現有的全球性物聯網與嵌入式技術、設計製造服務、資訊科技及系統整合服務為基礎，進一步發展公司的 DaaS 策略，在連結 Google Cloud 的雲端服務下，樺漢得以提供各種創新產品和服務。

樺漢正致力於為其合作夥伴和客戶開發次世代的資訊與營運技術 （IT／OT）、智能物聯網 （AIoT）、人工智慧 （AI） 和具備 5G 功能的解決方案和服務。透過與 Google Cloud 的策略合作，樺漢不僅能夠為合作夥伴和客戶提供數位化監控、維護及控制製造設備與流程的服務，還可提高元件數據的價值，並即時優化其廠房設施與工作流程。

這種新解決方案和服務的整合可以讓樺漢的客戶能運用 Google Cloud 安全且可擴展的雲端基礎架構，在他們選擇的企業內部、混合雲或即服務 （SaaS） 模式中，靈活部署雲端原生支援解決方案，從而使他們自己的運營更具效率，並取得長期成功。

樺漢已經與 Google Cloud 簽署一份合作備忘錄，將在不同領域展開合作，並為樺漢的核心產業領域提供更強大的協作與通訊支援。