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魏哲家：產能吃緊至2022年 供過於求不會發生在台積電
台積電（2330）今（14）日召開線上法說會，台積電總裁魏哲家、台積電財務長黃仁昭共同出席並釋出展望。魏哲家回應分析師提問多次重申，產能吃緊至2022年，供過於求不會發生在台積電身上。
各界關注半導體產業供需變化與對台積電的影響。魏哲家指出，台積電產能持續吃緊至2022年，因台積電的產業地位以及擁有獨到的製程技術並和客戶緊密合作，所以供過於求不會發生在台積電身上。
魏哲家也指出，就算假設、某天庫存修正或許、可能發生，對台積電影響也相當輕微，因為台積電在有利的產業地位能應對半導體中期與長期發展，比如特殊製程技術是對手不能提供，台積電的投資都是基於客戶需求。
黃仁昭今天也重申，台積電看待在大趨勢帶動的結構需求穩定成長，包含5G與高速運算，為了支持客戶需求維持今年資本支出300億美元。
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