台積電日本廠2022年建廠 將獲日本政府補助與客戶支援
台積電總裁魏哲宣今日在法說會針對日本設立晶圓廠投資，再提出進一步說明，他說日本廠鎖定22到28奈米成熟製程，預定明（2022）年開始建廠，2024年進行風險性試產。
魏哲家表示，這項投資案將可獲日本政府的支援，還有日本客戶支持，預估該廠將在2022年開始興建，2024年進行風險性試產；台積電供應鏈預估將於2025年正式量產。
魏哲家表示，日本到日本設立晶圓廠是台積電全球布局的一環，台積電在全球擴產是依據客戶需求、經濟等考量，日本廠將切以22到28奈米特殊製程為主，但相關投資金額等細節，仍將提報董事會通過再對外公布。
稍早日本媒體相繼披露，台積電將與索尼（SONY）、Denso等日本企業成立合資公司，斥資8,000億日圓在熊本縣興建新12吋晶圓廠，日本政府最高補助總投資額一半，也是多年來日本首見的興建新12吋晶圓廠投資案。
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