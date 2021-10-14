快訊

高雄城中城大火／已釀46死 6樓以上傷亡慘重

幸運兒是你嗎？500元客庄券首波得獎號碼出爐 中獎率只有1%

Chromebook出貨疲軟？宏碁陳俊聖反駁：需求沒有改變

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

先前因宅經濟而大賣的Chromebook，近期紛紛傳出銷售雜音，不過宏碁（2353）董事長陳俊聖則語出驚人表示「Chromebook需求沒有改變，是要的螢幕尺寸改變了」 。

陳俊聖說明，Chromebook的需求沒有改變，是要的螢幕尺寸改變， 本來Chromebook優先供應小學學生，螢幕尺寸約11.6吋，但這部分已被滿足了，現在則是供應予中學學生使用，「主流是15.6吋的尺寸，這部分需求還是不足」。

宏碁擴大旗下Predator電競系列產品，宣布推出Predator Orion 7000電競桌機，主打強大性能與驚艷設計，並推出兩款4K智慧電競投影機，以及提升玩家遊戲體驗的Predator電競桌，提供兩款桌面配置與收納層架。陳俊聖今日強調，看到電競需求還是會持續，目前電競占宏碁筆電比重約三分之一，而Chromebook因為單價較低，因此約僅20%。

電競 Chromebook 宏碁

延伸閱讀

宏碁預告搭載Intel第12代Core處理器新機 擴展永續設計的Vero系列產品

宏碁發表創作者系列新筆電 提供裸視立體3D體驗

宏碁9月營收 衝上三個月高點

宏碁「小金虎」 成績亮眼

相關新聞

台積電將赴日設廠擴特殊製程 2022年開始建廠

台積電（2330）今日召開線上法說會，台積電總裁魏哲家、台積電財務長黃仁昭出席並釋出展望。魏哲家提到，在日本官方與客戶們...

業界大老：「有些生技公司 可以解套了」台灣首家SPAC人脈、金流揭祕

《財訊》報導指出，10月8日，美國那斯達克新掛牌的一家SPAC（特殊目的收購公司）公司，竟是來自台灣！這家公司名為Maxpro Capital Acquisition，是台灣Maxpro Venture投資公司所成立，總部就位在台北市信義計畫區

魏哲家：晶圓代工供應吃緊將延續至2022年

面對法人提問近期市況雜音四起，台積電總裁魏哲家今日在法說會重申，晶圓代工產能吃緊不只今年仍無法解決，且將延續到明年。

彭双浪：中國限電不影響台廠 但廉價享受回不去了

台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，公會會員廠商大部分沒受到中國限電措施影響，他預期中國能耗雙控、減少高耗能和低產出產業...

創造雲端生態系 伊雲谷獲台灣永續獎肯定

資訊服務商伊雲谷數位科技（6689）創造雲端生態系，為客戶提供一站式雲端服務，於聯合國永續發展目標（SDGs）之就業與經...

遠傳friDay影音推真人實境秀 綜藝觀眾成長近1.5倍

影視娛樂產業競爭白熱化，遠傳friDay影音持續深耕優質的影音內容，除了主打強檔電影外，近年積極引入日本、韓流影視內容，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。