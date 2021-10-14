Chromebook出貨疲軟？宏碁陳俊聖反駁：需求沒有改變

先前因宅經濟而大賣的Chromebook，近期紛紛傳出銷售雜音，不過宏碁（2353）董事長陳俊聖則語出驚人表示「Chromebook需求沒有改變，是要的螢幕尺寸改變了」 。

陳俊聖說明，Chromebook的需求沒有改變，是要的螢幕尺寸改變， 本來Chromebook優先供應小學學生，螢幕尺寸約11.6吋，但這部分已被滿足了，現在則是供應予中學學生使用，「主流是15.6吋的尺寸，這部分需求還是不足」。

宏碁擴大旗下Predator電競系列產品，宣布推出Predator Orion 7000電競桌機，主打強大性能與驚艷設計，並推出兩款4K智慧電競投影機，以及提升玩家遊戲體驗的Predator電競桌，提供兩款桌面配置與收納層架。陳俊聖今日強調，看到電競需求還是會持續，目前電競占宏碁筆電比重約三分之一，而Chromebook因為單價較低，因此約僅20%。