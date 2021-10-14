台灣大宣布 成為Disney+在台獨家合作電信營運商

全球橫掃1.1億訂戶的超強影音串流平台「Disney++」，將於11月12日重磅登陸台灣，台灣大哥大（3045）今（14）日同步宣布成為Disney+在台獨家合作電信營運商，用戶透過台灣大哥大申辦Disney+服務，可暢享迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大品牌超過1,200部電影和16,000集以上強檔影集。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大致力把全球最優質的科技應用與影音娛樂服務，帶給台灣的消費者，為大家 Open Possible、給每一天更精彩的可能。台灣大非常榮幸成為在Disney+在台獨家合作電信營運商。台灣大將進一步整合集團旗下優質的電信與家用寬頻服務、搭配我們長期經營内容、對台灣内容消費者的深度理解，推出最全方位滿足用戶需要、同時對錢包最友善的方案，讓Disney+ 與台灣大哥大為全台每一個家庭、每一位成員說最棒的故事，藉由迪士尼魔法開啓生活的豐富想像。

台灣大創新打造的「5G好速成双」方案已掀起一波電信與家用寬頻革命，在台灣大引進Disney+後，勢將進一步率先定義最美好的家庭娛樂生活場景。用戶在外使用5G行動上網追《鷹眼》影集，回家再以Wi-Fi 6超飆網、低遲延以智慧電視無縫接軌看結局，並支援4K高畫質串流影音服務。Disney+豐富海量的片庫，即將透過台灣大數位匯流及5G網路服務，精彩流暢呈現給台灣用戶。