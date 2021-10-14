緯育對焦新世代人才 解密未來人才關鍵趨勢

全台最大數位人才培訓平台，緯創（3231）旗下緯育TibaMe長期關注人才發展趨勢，以科技加值教育服務、數據輔助學習成效，預見未來職場關鍵能力培養的迫切需求，協助學員打造學習計畫，提供以能力為導向、多元跨域、技能養成、職涯引導並提供就業出口的學習服務，以顧問式導入及教練式輔導的雲端培訓服務，提供企業人才策略發展解決方案。

緯育TibaMe自2018年起，公益支持GOLF學用接軌聯盟，提供雲端教育培訓服務與數位技術支援，今年在緯育執行長許延岳支持下，投注行銷資源協力GOLF學用接軌聯盟，與力成科技共同協辦三場直播講座，探討新世代人才能力與思維轉變，解析未來職場培力關鍵，幫助企業掌握新世代領導管理與人才佈局！

緯育TibaMe，以終身學習服務教育理念，協助高等教育接軌產業人才發展、培育個人發展專業技能，並且協助企業培訓數位化人才以加速組織轉型發展。至今成立六年，累積22萬個人會員、企業派員外訓1,100家、專案導入超過200家企業，輔導6,000名學員就業轉職，就業媒合率高達85%，緯育期望能持續提升學習服務與優化平台技術，打造亞洲「學習數據中心」，落實學習AI化服務理念。

緯育TibaMe提供人工智慧與資通訊、商務管理、外語三大跨域能力課程，包括AI與程式語言領域、數據分析（Excel.Power BI）、職場軟實力（溝通提案、雲端管理團隊協作）、職場與多益檢定英文等300門課程，除了提供符合職場學習的線上影音課程，同時整合線上直播與線下學習場域，創新發展混成培訓模式，針對產業人才發展藍圖，提供不同職務與職能的適性化培訓模式，進一步結合線下工作坊實作，幫助學員將所學實際運用，多元彈性的學習方式，提升學員數位能力應用，讓學習成效更為顯著！

緯育TibaMe雲端智慧學習平台，提供完整的學習歷程數據，有助於學員掌握個人學習紀錄、自定學習進度提醒，讓每位學員依各自能力需求，規劃最適合自己的學習計畫，系統也透過AI分析進一步推薦適合學員的課程。

此外，若企業想建置內訓教材，緯育提供手把手製課教學服務，協助人資培訓單位從教學設計、工具操作到數位內容製作，以輕鬆、快速的數位教材產製，透過專案式高效實施規模化培訓，輔導教育訓練計畫落地。

緯育TibaMe洞悉產業人才培力趨勢，肩負未來人才培育使命，希望幫助高等教育掌握接軌產業教育根基，幫助大學生站穩就業起跑點，協助企業佈局人才培育建置未來團隊。

GOLF學用接軌聯盟，10月底即將登場的主題直播講座，由緯育TibaMe支援活動直播技術與宣傳推廣，屆時將透過緯育TibaMe臉書社團以及GOLF聯盟的臉書粉絲團同時進行雙頻道直播；關鍵對談精華影片也將無償授權緯育TibaMe與GOLF教育平台，提供職場人士與大學生免費學習觀看！ 報名參加直播講座的企業，還有機會參與12月緯育TibaMe舉辦的「未來人才趨勢研討會」，邀請企業一同解密「新世代人才趨勢報告」的首發與交流探討。