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台積電將赴日設廠擴特殊製程 2022年開始建廠

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
台積電今（14）日召開線上法說會，台積電總裁魏哲家提到，在日本官方與客戶們的支持下，台積電確定將在日本設廠。 本報系資料庫
台積電今（14）日召開線上法說會，台積電總裁魏哲家提到，在日本官方與客戶們的支持下，台積電確定將在日本設廠。 本報系資料庫

台積電（2330）今日召開線上法說會，台積電總裁魏哲家、台積電財務長黃仁昭出席並釋出展望。魏哲家提到，在日本官方與客戶們的支持下，台積電確定將在日本設廠。

據說明，該專案投資將專注成熟與特殊製程如22/28奈米等，初步計劃2022年開始建廠，最快2024年量產，投資金額細節則待下次法說會揭曉。

台積電日本設廠投資評估已久，並傳出至少三家日本大廠將合資參與，台積電今日法說會上由魏哲家宣布日本設廠計畫時間表。

不過，對於分析師關注日本設廠投資額度上，黃仁昭說，該專案投資實際額度會在下次法說會上說明，不過相關專案投資預算不包含在三年千億美元預算中。

台積電正加速海外擴張的腳步，分析師們關注各大廠產能加速開出的供過於求風險，魏哲家說，若有任何可能或供過於求，絕對不會是發生在台積電身上，比如20奈米的特殊製程技術是對手不能提供，台積電的投資都是基於客戶需求。

另有分析師關注台積電海外擴張是否和客戶共同合資建廠或和政府合資？黃仁昭則說，台積電不會考慮和官方合資多數100%持股，不過，和客戶合資的情況則會是視個案來討論。

台積電今日法說會上也維持今年資本支出300億美元，至於明年與未來，黃仁昭說，台積電的投資都視基於客戶未來需求，若客戶需求高於預期不排除上調。

台積電 日本

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