遠傳結盟鴻海 建置虎躍雲數據中心

遠傳電信（4904）與鴻海（2317）科技集團、VMware共同宣布啟動「虎躍雲數據中心建置專案」，於鴻海土城的虎躍廠主中心與內湖廠邊緣雲端，打造高效能、高穩定的數據中心。鴻海科技集團董事長劉揚偉、遠傳電信總經理井琪、VMware台灣區總經理陳學智代表出席。

「虎躍雲數據中心建置專案」為遠傳專業雲端團隊規劃、建置、維運管理和技轉的VIP專屬服務；運用了「遠傳多雲監控平台（IIMS，Integrated Infrastructure Management System）」以及「遠傳資訊服務管理平台（IGMS，IT Governance Management System）」，兩個敏捷式管理平台皆是遠傳IT團隊自主開發，前者提供企業在多雲混合的環境中，一站自動化的監測平台，後者則可為企業有效管理IT資產，並優化IT流程管理。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳以「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」結合電信本業的資訊、通訊科技強項，由內而外帶動企業轉型，遠傳延伸自身數位轉型的實戰經驗，將內部IT資源服務化，以豐富的雲端維運管理經驗與自行開發的敏捷式管理平台，打造具有資源集中控管、彈性調整等優勢的數據中心，提供鴻海集團位於台灣的關係企業、子公司專屬私有雲，建構全方位資訊戰情中心，實現IT營運管理最佳化。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，集團F2.0數位轉型階段的核心就是軟體驅動的鴻海，在數位體驗、智能決策、運營效益三個領域， 藉由新技術的投入，提升和轉變鴻海的數位能力，進而變為數位的鴻海。因應F2.0的技術發展佈局，我們開啟了『虎躍雲數據中心建置專案』，這是集團數位轉型大幅躍升的重要里程碑，未來對於集團各事業發展、資源的管理調度，將有更高的視野與彈性度。透過集團雲數據中心的建置，滿足各事業體發展過程中的各項數位需求，也能充分優化整合集團資源。相信有了遠傳札實的在地雲經驗和VMware原廠的支持，此次合作對鴻海的數位轉型可謂如虎添翼。