推動ESG工作 KPMG擬三年投入15億美元

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG台灣所）今（14）日表示，KPMG全球集團將於未來三年投入超過15億美元，在ESG（環境、社會和治理）議題上，不只支持KPMG的客戶做出積極正面的改變，更要創造對世界正面影響力的使命、實踐KPMG所承諾的ESG目標。

安侯建業指出，這項總體投資計畫將聚焦在培訓和擴大KPMG全球的服務能量、數據應用、加速新技術開發，以及透過合作夥伴、策略聯盟和倡議來驅動有力道的行動，在全球組織運營和客戶解決方案中融入 ESG，來推動顯著的變革，是這項轉型策略的關鍵。

眾多投資項目中，安侯建業表示，首先，KPMG要在全球建立五個新的策略中心，服務項目包括全球脫碳、全球ESG諮詢，以及在歐洲、亞太和美洲分別成立區域ESG策略中心，就近提供客戶世界級ESG議題的洞察觀點及專業知識。

第二面向是人才，安侯建業表示，KPMG將為全球227,000名員工提供 ESG培訓，以培力每位同仁都能成為創造正面變革的推動者，包括與劍橋大學賈吉商學院、紐約大學史登商學院合作高階管理教育學程。

第三項重點在支持發展中國家，安侯建業表示，KPMG將為東地中海、非洲、亞太和拉丁美洲的發展中國家，推出KPMG新興市場加速器，投資並協助當地所需的專業。

第四個面向是合作與聯盟，安侯建業表示，透過聯盟生態系統， KPMG正與微軟、ServiceNow等單位，共同建立新的工具和解決方案，奠基於數據分析所提供重要的洞察觀點，使組織能描繪出其ESG藍圖，並實施重大變革來實踐其承諾。

第五面向為傾聽和倡議，安侯建業表示，KPMG發起一項名為「為永續未來發聲」的新活動，提供一個平台供既有與新興的思想家擴大聲量、及供其從氣候變遷到性別和種族平等等關鍵議題發表意見。

KPMG全球主席暨執行長Bill Thomas表示，「企業怎麼成長」事關重大，過去有效的方法在未來將不再適用，ESG將成為渲染全球組織的浮水印。

安侯建業主席于紀隆表示，作為一個領先的專業組織，我們必須比客戶及社會更前瞻與超前部署，世界不永續的風險與挑戰來到空前的臨界點，如果我們的變革不加大力道，後果不堪設想，安侯建業要成為台灣社會與所有台商，啟動永續轉型大業的最佳後援。

安侯建業執行長曾國禓表示，KPMG的全球ESG策略藍圖，將全面涵蓋所有KPMG的專業服務，它不僅是營運的軸心，也是卓越專業人才行為表現的DNA，挑戰當然很大，但是KPMG必須創造典範。