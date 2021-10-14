魏哲家：晶圓代工供應吃緊將延續至2022年

面對法人提問近期市況雜音四起，台積電總裁魏哲家今日在法說會重申，晶圓代工產能吃緊不只今年仍無法解決，且將延續到明年。

魏哲家強調，台積電截至目前為止，晶圓代工產能仍供不應求，主要來自5G相關晶片及高效能運算（HPC）晶片需求強勁，除此之外，來自其他應用領域如汽車、物聯網、伺服器及物聯網，帶動整體半導體元件需求仍持續增加，加上台積電目前在各項製程具有領先優勢，帶動台積電產能仍供不應求。

至於法人關注競爭對手宣布2025年將量產2奈米，魏哲家表示不對競爭對手的製程進展做任何評論，但台積電的2奈米，預估2025年可推出，不僅電晶體密度及晶片效能及功耗，都有非常好的優勢，台積電有信心，未來2奈米仍會維持領先優勢。

台積電今日也提出第4季營收展望，將介於154億到 157億美元，換算季增幅度約3.5%至5.5%，將再挑戰創高。

至於匯率計算基礎為新台幣28元兌1美元，第4季毛利率約51-53%，營益率39-41%，認購疫苗費用影響營益率1個百分點多數會在本季認列。